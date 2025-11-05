https://ria.ru/20251105/tarasova-2053021397.html
Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления
Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления - РИА Новости, 05.11.2025
Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления
Актриса Аглая Тарасова везла в Россию вейп с каннабисным маслом для личного потребления, заявил прокурор в Домодедовском суде Подмосковья. РИА Новости, 05.11.2025
