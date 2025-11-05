Рейтинг@Mail.ru
Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления - РИА Новости, 05.11.2025
17:27 05.11.2025
Прокурор: Тарасова везла вейп с каннабисным маслом для личного потребления
Актриса Аглая Тарасова везла в Россию вейп с каннабисным маслом для личного потребления, заявил прокурор в Домодедовском суде Подмосковья. РИА Новости, 05.11.2025
россия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Россия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 ноя - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова везла в Россию вейп с каннабисным маслом для личного потребления, заявил прокурор в Домодедовском суде Подмосковья.
"Ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления", - сказал прокурор на заседании.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело, 3 сентября актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Тарасова ранее в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку".
Актриса Аглая Тарасова на судебном заседании в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
Заголовок открываемого материала