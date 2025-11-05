Новгородские предприниматели доставили на СВО автомобили и мотоциклы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Новгородские предприниматели доставили в зону проведения специальной военной операции две фуры гуманитарной помощи, в том числе семь автомобилей и пять мотоциклов, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.

Он уточнил, что недавно вернулся из очередной гуманитарной поездки в зону СВО, доставив груз. Виноградов поблагодарил всех, кто участвовал в сборе помощи. Так, сотрудники Пестовской администрации вместе с главой округа Еленой Поваровой собрали деньги и множество коробок с необходимыми вещами, а также 25 кубометров пиломатериалов для нужд армии. Кроме того, деньги передали сотрудники тепловой компании, пестовские предприниматели, местные жители. В результате была закуплена техника и аккумуляторы для БПЛА, запчасти, отремонтированы автомобили.

"Впервые пришлось везти такое количество техники: семь автомобилей и пять мотоциклов. И, конечно, наша гордость – маскировочные сети, более двухсот штук... Особенной была история одного из мотоциклов. Он принадлежал Зайцеву Павлу, павшему героем на фронте. Его супруга Светлана вместе с родителями решили, чтобы мотоцикл служил во благо, и передали его в наш новгородский полк… В этот раз у нас было две фуры помощи", - рассказал Виноградов.