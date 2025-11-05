Рейтинг@Mail.ru
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 05.11.2025 (обновлено: 12:28 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/svo-2052939890.html
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 05.11.2025
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска
Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:22:00+03:00
2025-11-05T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
димитров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_218:0:3118:1631_1920x0_80_0_0_ee9c40bead4b6537a13608fbe64c88dd.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
россия
красноармейск
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_32600e02c386ddc0fac9fa8f85909f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, димитров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Димитров
ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

МО РФ: ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания.
"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныДимитров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала