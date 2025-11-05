ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, сообщило в среду Минобороны РФ.