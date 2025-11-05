МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания.
"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00