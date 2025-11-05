У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в зоне СВО действуют в соответствии с приказом, который предписывает убивать всех мирных жителей, стремящихся выйти к российским военным, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.