https://ria.ru/20251105/svo-2052929621.html
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.11.2025
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
Украинские боевики в зоне СВО действуют в соответствии с приказом, который предписывает убивать всех мирных жителей, стремящихся выйти к российским военным,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:40:00+03:00
2025-11-05T11:40:00+03:00
2025-11-05T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20251104/dron-2052802114.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
Мирошник: ВСУ по приказу убивают людей, пытающихся выйти к российским военным