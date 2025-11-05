Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 05.11.2025 (обновлено: 11:45 05.11.2025)
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.11.2025
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
Украинские боевики в зоне СВО действуют в соответствии с приказом, который предписывает убивать всех мирных жителей, стремящихся выйти к российским военным,... РИА Новости, 05.11.2025
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ по приказу убивают людей, пытающихся выйти к российским военным

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в зоне СВО действуют в соответствии с приказом, который предписывает убивать всех мирных жителей, стремящихся выйти к российским военным, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Это стратегия, генерированная политическим режимом Киева. У них (боевиков ВСУ – ред.) приказ обнулять всех гражданских, которые пытаются выйти из зоны военных действий на территорию, контролируемую российскими вооруженными силами", - сказал дипломат в эфире канала "Россия 24".
Он подчеркнул, что примеры таких преступлений ВСУ наблюдаются уже давно. Есть соответствующие доказательства и подтвержденные факты, отметил Мирошник.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось видео того, как ВСУ с помощью дронов убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском (Харьковская область), которые пытались эвакуироваться и выйти к российским бойцам. На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге. Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.
Боевики ВСУ дроном убивают мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
4 ноября, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
