На Западе раскрыли план новой эскалации против России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новым этапом эскалации в украинском конфликте может стать использование дальнобойных ракет Taurus против России, заявил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности <…>. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации", — отметил эксперт.
В то же время он подчеркнул, что у Запада существует еще много других вариантов обострить ситуацию на Украине.
"Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6", — добавил Джатрас.
Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае ударов ракетами большой дальности по ее территории будет серьезным, "если не сказать ошеломляющим".
До этого глава государства отмечал, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38