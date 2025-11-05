Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли план новой эскалации против России - РИА Новости, 05.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 05.11.2025 (обновлено: 05:29 05.11.2025)
На Западе раскрыли план новой эскалации против России
На Западе раскрыли план новой эскалации против России
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли план новой эскалации против России

Джатрас: новым этапом эскалации может стать применение Taurus против России

Запуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Запуск ракеты. Архивное фото
Запуск ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новым этапом эскалации в украинском конфликте может стать использование дальнобойных ракет Taurus против России, заявил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности <…>. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию
3 ноября, 08:00
В то же время он подчеркнул, что у Запада существует еще много других вариантов обострить ситуацию на Украине.
"Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6", — добавил Джатрас.
Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае ударов ракетами большой дальности по ее территории будет серьезным, "если не сказать ошеломляющим".
До этого глава государства отмечал, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
