На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале итальянского издания Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале итальянского издания L'AntiDiplomatico

"В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах", — говорится в статье.

В частности, отмечает издание, главком ВСУ назвал ситуацию на фронте сложной, но поспешил добавить, что она не слишком тяжелая. Зеленский, в свою очередь, обвиняет Россию во лжи, добавили авторы. При этом МИД Украины, пытаясь скрыть информацию о происходящем с ВСУ, идет на угрозы журналистам, подчеркивается в материале.

По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1,3 тысячи человек.

Также российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.