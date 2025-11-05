Рейтинг@Mail.ru
На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 05.11.2025 (обновлено: 09:07 05.11.2025)
На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО
На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО - РИА Новости, 05.11.2025
На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале... РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
На Западе отчитали Зеленского и Сырского, узнав о случившемся на СВО

L'AntiDiplomatico: Зеленский и Сырский скрывают реальную ситуацию на фронте

Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале итальянского издания L'AntiDiplomatico.
"В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00
В частности, отмечает издание, главком ВСУ назвал ситуацию на фронте сложной, но поспешил добавить, что она не слишком тяжелая. Зеленский, в свою очередь, обвиняет Россию во лжи, добавили авторы. При этом МИД Украины, пытаясь скрыть информацию о происходящем с ВСУ, идет на угрозы журналистам, подчеркивается в материале.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1,3 тысячи человек.
Также российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
