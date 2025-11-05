https://ria.ru/20251105/svo-2052872218.html
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале... РИА Новости, 05.11.2025
L'AntiDiplomatico: Зеленский и Сырский скрывают реальную ситуацию на фронте
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сознательно вводят украинцев в заблуждение относительно ситуации на фронте, утверждается в материале итальянского издания L'AntiDiplomatico
"В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах", — говорится в статье.
В частности, отмечает издание, главком ВСУ назвал ситуацию на фронте сложной, но поспешил добавить, что она не слишком тяжелая. Зеленский, в свою очередь, обвиняет Россию во лжи, добавили авторы. При этом МИД Украины, пытаясь скрыть информацию о происходящем с ВСУ, идет на угрозы журналистам, подчеркивается в материале.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1,3 тысячи человек.
Также российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.