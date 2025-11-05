После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения тел семи человек при пожаре в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.