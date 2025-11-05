Рейтинг@Mail.ru
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
07:04 05.11.2025
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
происшествия
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после гибели семи человек при пожаре в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения тел семи человек при пожаре в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Как уточняла пресс-служба МЧС России, число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи человек – были обнаружены тела троих взрослых и четверых детей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), – говорится в сообщении.
Обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, добавили в управлении.
ПроисшествияРоссияСургутХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
