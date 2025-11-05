https://ria.ru/20251105/surgut-2052884440.html
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.11.2025
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения тел семи человек при пожаре в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:04:00+03:00
2025-11-05T07:04:00+03:00
2025-11-05T07:04:00+03:00
происшествия
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598965828_0:234:801:685_1920x0_80_0_0_cf3e62f498f4b17459eb0600870708a4.jpg
https://ria.ru/20251104/peterburg-2052768649.html
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598965828_0:227:801:828_1920x0_80_0_0_1c5ba8a5c98c4351692283bf4b42ede7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
СК возбудил дело после гибели семи человек при пожаре в Сургуте