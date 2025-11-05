Пастухи и их стадо в лагере близ города Румбек в Южном Судане. Архивное фото

В ООН рассказали об угрозе голода в Южном Судане

ЖЕНЕВА, 5 ноя – РИА Новости. Более половины населения Южного Судана, или 7,56 миллиона человек, к 2026 году столкнутся с критическим уровнем недоедания на фоне продолжающегося конфликта и перемещения населения, сообщили в ООН.

"Согласно последнему докладу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), более половины населения - порядка 7,56 миллиона человек - столкнётся с кризисной или ещё более серьёзной фазой голода в межсезонье 2026 года, с апреля по июль. Кроме того, ожидается, что более 2 миллионов детей в этот период будут страдать от острого недоедания", - сообщается в совместном пресс-релизе Всемирной продовольственной программы (WFP), Детского фонда ООН UNICEF ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Для ряда населенных пунктов, включая округа Луакпини, Насир и Фангак, где проживают 28 тысяч человек, IPC уже ввела наивысшую, пятую категорию голода. В ООН связывают это с эскалацией конфликта, ограничением доступа гумпомощи в страну, экономическим кризисом, климатическими потрясениями и широкомасштабным перемещением населения.

Военные действия, связанные с конфликтом, затронули семь из десяти штатов страны. При этом еще порядка 300 тысяч человек стали перемещенными лицами из-за последствий климатических изменений, отметили в МККК.

Южный Судан получил независимость в 2011 году. В конце 2013 года вспыхнули ожесточенные бои между силами, лояльными президенту Сальваторе Кииру , и сторонниками лидера оппозиции Риека Мачара. Киир обвинил вице-президента Риека Мачара в попытке организации государственного переворота и отстранил политика от власти. Это стало поводом к началу кровопролитной гражданской войны, унёсшей около 200 тысяч жизней в 2013-2020 годах. В 2018 году было заключено мирное соглашение, однако страна продолжала балансировать на грани возвращения к состоянию гражданской войны. Напряженность вновь возросла после ареста Мачара в марте 2025 года. 11 сентября ему были предъявлены обвинения в убийстве, государственной измене и преступлении против человечности в связи с организацией нападения на военную базу в городе Насир в марте этого года. Вслед за предъявлением обвинений, Мачар был лишён должности вице-президента. Представители оппозиции назвали данный шаг нарушением мирного соглашения 2018 года, создавшего условия для прекращения гражданской войны.