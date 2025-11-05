Суд рассмотрит новый иск к экс-владельцу "Южуралзолота"

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области отложил до 10 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам, сообщается в картотеке суда.