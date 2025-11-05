Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Московский районный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ , в отношении ООО "Аурум Плюс". По делу назначено судебное заседание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 октября, зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, в том числе два - у сотрудников пищеблока ООО "Аурум Плюс". Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщало, что в ООО "Аурум Плюс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья.