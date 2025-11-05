https://ria.ru/20251105/sud-2053034749.html
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Московский районный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга
зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ
, в отношении ООО "Аурум Плюс". По делу назначено судебное заседание", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 октября, зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, в том числе два - у сотрудников пищеблока ООО "Аурум Плюс". Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.
Управление Роспотребнадзора
по Петербургу сообщало, что в ООО "Аурум Плюс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья.
В пресс-службе судов города добавили, что в ходе санэпидрасследования выявлены нарушения маркировки посуды, в питании детей присутствовал кофе натуральный, печенье-сэндвич с арахисом, майонез и яйца с поврежденной скорлупой, также в помещениях пищеблока присутствовали мухи, а уборка была некачественной.