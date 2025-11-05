Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный" - РИА Новости, 05.11.2025
18:10 05.11.2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный" - РИА Новости, 05.11.2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"
Московский районный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", сообщила... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"

Дело об отравлении в столовой колледжа в Петербурге рассмотрят в суде

© РИА Новости / Кривобок Руслан
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Московский районный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело об административном правонарушении после отравления учащихся в колледже "Звездный", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ, в отношении ООО "Аурум Плюс". По делу назначено судебное заседание", - говорится в сообщении.
Больничная палата
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления
31 октября, 05:55
31 октября, 05:55
Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 октября, зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, в том числе два - у сотрудников пищеблока ООО "Аурум Плюс". Госпитализированы в инфекционные стационары 8 человек.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщало, что в ООО "Аурум Плюс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении, хранении и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья.
В пресс-службе судов города добавили, что в ходе санэпидрасследования выявлены нарушения маркировки посуды, в питании детей присутствовал кофе натуральный, печенье-сэндвич с арахисом, майонез и яйца с поврежденной скорлупой, также в помещениях пищеблока присутствовали мухи, а уборка была некачественной.
Автомобиль скорой помощи
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
2 ноября, 18:02
2 ноября, 18:02
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
