Суд рассматривает дело о крупном пожаре в поселке Сосьва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Серовский городской суд начал рассмотрение дела о крупном пожаре в уральской Сосьве в 2023 году, где погибли два человека, сообщает объединенная Серовский городской суд начал рассмотрение дела о крупном пожаре в уральской Сосьве в 2023 году, где погибли два человека, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

Крупный пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля 2023 года, тогда в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались около 600 человек. Два человека погибли. Был введен режим ЧС. В полиции отмечали, что причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.

По факту пожара в Сосьве были возбуждены уголовные дела. Так, 29-летнему управляющему пилорамы Газанфару Мамедову предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеславу Алексееву, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Оба были заключены под стражу, позднее им был избран запрет определенных действий.

После пожара глава Сосьвы Геннадий Макаров покинул свой пост по собственному желанию, в департаменте информполитики региона и аппарате думы Сосьвинского городского округа уточняли, что "заявление по собственному желанию о досрочном прекращении полномочий Макарова было удовлетворено", врио мэра Сосьвы назначен его заместитель Артем Киселев.

В апреле 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Помимо Алексеева и Мамедова, обвинения были предъявлены экс-главе Сосьвы Макарову, его первому заместителю, врио директора МУП "Водоканал", бывшим директору и заместителю директора МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа", а также бывшему начальнику пожарной части 6/4 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6".

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по частям 1.1, 3 статьи 293 УК РФ (халатность), части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), статьи 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества).

По версии следствия, чиновники, руководители управления и специалист пожарной безопасности не обеспечили создание защитных полос и уборку свалок мусора и горючих материалов. В свою очередь. врио главы "Водоканала" не исполнила обязанности по обеспечению исправности гидрантов, специалист не проверил их работоспособность, а начальник пожарной части не вынес представлений об устранении нарушений. В свою очередь фактический руководитель пилорамы допустил складирование горючих материалов, которые впоследствии и загорелись, а затем огонь распространился на поселок.

"Серовский городской суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о пожаре в п.г.т. Сосьва. Уголовное дело находится в производстве судьи Н.А. Холоденко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ущерб от пожара оценивается в 238 миллионов рублей.