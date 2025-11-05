Рейтинг@Mail.ru
14:55 05.11.2025 (обновлено: 16:28 05.11.2025)
Суд рассматривает дело о крупном пожаре в поселке Сосьва
Суд рассматривает дело о крупном пожаре в поселке Сосьва
происшествия, россия, свердловская область, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассматривает дело о крупном пожаре в поселке Сосьва

Суд на Урале рассматривает дело о крупном пожаре с ущербом 238 млн руб

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области
Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Серовский городской суд начал рассмотрение дела о крупном пожаре в уральской Сосьве в 2023 году, где погибли два человека, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
Крупный пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля 2023 года, тогда в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались около 600 человек. Два человека погибли. Был введен режим ЧС. В полиции отмечали, что причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.
По факту пожара в Сосьве были возбуждены уголовные дела. Так, 29-летнему управляющему пилорамы Газанфару Мамедову предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Другому фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеславу Алексееву, предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ и по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Оба были заключены под стражу, позднее им был избран запрет определенных действий.
После пожара глава Сосьвы Геннадий Макаров покинул свой пост по собственному желанию, в департаменте информполитики региона и аппарате думы Сосьвинского городского округа уточняли, что "заявление по собственному желанию о досрочном прекращении полномочий Макарова было удовлетворено", врио мэра Сосьвы назначен его заместитель Артем Киселев.
В апреле 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Помимо Алексеева и Мамедова, обвинения были предъявлены экс-главе Сосьвы Макарову, его первому заместителю, врио директора МУП "Водоканал", бывшим директору и заместителю директора МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа", а также бывшему начальнику пожарной части 6/4 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6".
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по частям 1.1, 3 статьи 293 УК РФ (халатность), части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), статьи 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества).
По версии следствия, чиновники, руководители управления и специалист пожарной безопасности не обеспечили создание защитных полос и уборку свалок мусора и горючих материалов. В свою очередь. врио главы "Водоканала" не исполнила обязанности по обеспечению исправности гидрантов, специалист не проверил их работоспособность, а начальник пожарной части не вынес представлений об устранении нарушений. В свою очередь фактический руководитель пилорамы допустил складирование горючих материалов, которые впоследствии и загорелись, а затем огонь распространился на поселок.
"Серовский городской суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о пожаре в п.г.т. Сосьва. Уголовное дело находится в производстве судьи Н.А. Холоденко", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ущерб от пожара оценивается в 238 миллионов рублей.
Как сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, имущество фигурантов арестовано в обеспечительных целях. Он отметил, что следствием было опрошено около 500 человек из числа потерпевших, их законных представителей и свидетелей, проведены экспертизы. "Объем только обвинительного заключения составил 15 томов", - добавил Шульга.
