Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет лишения свободы
05.11.2025
Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет лишения свободы
Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет лишения свободы - РИА Новости, 05.11.2025
Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет лишения свободы
Прокурор в ходе прений в суде Ростова-на-Дону попросил суд назначить 14 лет лишения свободы бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области... РИА Новости, 05.11.2025
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе прений в суде Ростова-на-Дону попросил суд назначить 14 лет лишения свободы бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду начались прения по делу.
"Прошу признать Кушнарева виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет колонии строгого режима со штрафом 475 миллионов 50 тысяч рублей", - сказал прокурор.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
