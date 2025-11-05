Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вдова и сын начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, а также вдова адъютанта Ильи Поликарпова пока не стали заявлять гражданские иски о возмещении ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда, приступившего к рассмотрению по существу дела о теракте.

На вопрос судьи, желают ли они на данном этапе заявить иски о возмещении ущерба к подсудимым, потерпевшие ответили отрицательно.

"Такое право о возмещении ущерба у вас есть, вы можете заявить его до окончания стадии судебного следствия", - заявил судья.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.