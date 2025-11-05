https://ria.ru/20251105/sud-2052956857.html
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба - РИА Новости, 05.11.2025
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба
Вдова и сын начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, а также вдова адъютанта Ильи Поликарпова пока не стали заявлять гражданские иски о возмещении ущерба,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:31:00+03:00
2025-11-05T13:31:00+03:00
2025-11-05T13:31:00+03:00
происшествия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047070337_194:140:2806:1609_1920x0_80_0_0_0811575ea2e75853fccef50930a09543.jpg
https://ria.ru/20251013/terrorist-2047912188.html
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047070337_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_2c18592ba923db90163db2e0d28e955a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба
Вдова и сын генерала Кириллова пока не стали подавать иск о возмещении ущерба
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вдова и сын начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, а также вдова адъютанта Ильи Поликарпова пока не стали заявлять гражданские иски о возмещении ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда, приступившего к рассмотрению по существу дела о теракте.
На вопрос судьи, желают ли они на данном этапе заявить иски о возмещении ущерба к подсудимым, потерпевшие ответили отрицательно.
"Такое право о возмещении ущерба у вас есть, вы можете заявить его до окончания стадии судебного следствия", - заявил судья.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве
было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу
.