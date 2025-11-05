Рейтинг@Mail.ru
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба - РИА Новости, 05.11.2025
13:31 05.11.2025
Вдова генерала Кириллова пока не стала заявлять иск о возмещении ущерба
происшествия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
Новости
происшествия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вдова и сын начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, а также вдова адъютанта Ильи Поликарпова пока не стали заявлять гражданские иски о возмещении ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда, приступившего к рассмотрению по существу дела о теракте.
На вопрос судьи, желают ли они на данном этапе заявить иски о возмещении ущерба к подсудимым, потерпевшие ответили отрицательно.
"Такое право о возмещении ущерба у вас есть, вы можете заявить его до окончания стадии судебного следствия", - заявил судья.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
13 октября, 11:08
 
ПроисшествияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
