Заседание по делу экс-полицейского о взятке от редактора URA.RU перенесли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга из-за неявки адвоката перенёс заседание по делу над бывшим начальником отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андреем Карповым, обвиняемым в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости из суда.

В среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение по существу дела Карпова. Экс-полицейский представился судье, пояснив, что сейчас не работает, на иждивении у него есть несовершеннолетний ребенок. Заседание началось без его адвоката, причину отсутствия экс-правоохранитель не знал.

"Рассмотрение уголовного дела в отсутствии защитника подсудимого невозможно, заседание переносится на 25 ноября", – огласила судья.

На третьем заседании по делу Аллаярова - этот процесс стартовал 23 октября - главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а корреспондент URA.RU Анна Салымская рассказала, что Аллаяров передавал ей информацию о происшествиях за минувший период в форме списка в файле Word, но этот документ не содержал каких-либо отметок о секретности.

Как информировала журналистов прокуратура региона, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В здании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".

Ранее адвокат Аллаярова Светлана Герасимова рассказала РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора экс-правоохранитель неоднократно менял.