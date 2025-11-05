Строительство 100 новых спортивных объектов завершается в Самарской области

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Строительство 100 новых спортивных объектов, которые станут наследием Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", завершается в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Мы сделали существенный шаг в создании спортивной инфраструктуры: завершаем строительство 100 новых объектов, от ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов - ред.) до фиджитал-центра и десятков спортивных площадок. Мы уже закладываем основу для гимнастического Центра Алексея Немова в Тольятти и школы бокса Олега Саитова в Самаре. Все это — реальное наследие, которое останется региону на долгие годы", - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В среду в Самаре на Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" открылась выставка достижений российского спорта. Старт работе выставочной экспозиции был дан на стенде министерства спорта России. В павильонах выставочной экспозиции размещена коллекция олимпийских факелов, начиная с 1936 года, интерактивные зоны с роботами, искусственным интеллектом, фиджитал-комплексы и другое.

Федорищев ознакомился с экспозицией Самарской области, которая включает восемь интерактивных зон. Посетители могут сыграть в фиджитал-головоломку на "Полигоне", управлять машинками с велотренажеров на "Мотостадионе", погрузиться в историю хоккейного клуба "Лада" у ледяного арт-объекта "Сердце Самары" и открыть личные истории чемпионов в инсталляции "Раздевалка".