США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США должны вернуть российскую дипсобственность, это неотменимое требование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят. Пора, в конце концов, признать, что это не просто грубая ошибка, а грубое попрание всех существующих в данной сфере норм. Эту ситуацию необходимо исправить", - сказал Рябков журналистам.
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы, Россия не раз опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
