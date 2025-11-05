Рейтинг@Mail.ru
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ssha-2052968488.html
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков - РИА Новости, 05.11.2025
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков
США должны вернуть российскую дипсобственность, это неотменимое требование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:12:00+03:00
2025-11-05T14:12:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей рябков
барак обама
дмитрий песков
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1920x0_80_0_0_192654861b3f8908bf2510c9871b7aeb.jpg
https://ria.ru/20251105/evropa-2052659496.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_cf02dbea5bcb1c8fb243478ec6732978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, барак обама, дмитрий песков, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Барак Обама, Дмитрий Песков, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков

Рябков: США должны вернуть российскую дипсобственность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США должны вернуть российскую дипсобственность, это неотменимое требование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят. Пора, в конце концов, признать, что это не просто грубая ошибка, а грубое попрание всех существующих в данной сфере норм. Эту ситуацию необходимо исправить", - сказал Рябков журналистам.
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы, Россия не раз опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Европа начала бить США их же оружием
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Сергей РябковБарак ОбамаДмитрий ПесковГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала