В США застрелили вторую из трех сбежавших лабораторных обезьян
14:10 05.11.2025
В США застрелили вторую из трех сбежавших лабораторных обезьян
в мире
миссисипи
сша
в мире, миссисипи, сша
В мире, Миссисипи, США
В США застрелили вторую из трех сбежавших лабораторных обезьян

В Миссисипи застрелили вторую из трех сбежавших лабораторных обезьян

Сбежавшая лабораторная обезьяна в Миссисипи
Сбежавшая лабораторная обезьяна в Миссисипи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Jasper County Sheriff's Office
Сбежавшая лабораторная обезьяна в Миссисипи
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вторую из трех сбежавших в США лабораторных обезьян застрелили в американском штате Миссисипи, сообщает газета New York Post со ссылкой на департамент дикой природы, рыболовства и парков Миссисипи и местного шерифа.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что жительница Миссисипи застрелила одну из сбежавших в штате лабораторных обезьян. Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что обезьяну заметил во дворе дома ее 16-летний сын. Она заявила, что решила применить оружие на фоне опасений о том, что животное может переносить заболевания.
"Шериф округа Джаспер Рэнди Джонсон подтвердил, что вторую обезьяну застрелил гражданский, который увидел, как она переходит шоссе", - пишет издание.
При этом власти штата подтвердили, что одна из лабораторных обезьян остается на свободе.
Ранее полиция Миссисипи заявила, что поиски трех сбежавших лабораторных обезьян продолжаются в США, однако они не являются переносчиками опасных болезней, как сообщалось ранее. Изначально полиция Миссисипи сообщала о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.
