Хегсет заявил, что США нанесли удары по судну, перевозящему наркотики

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США нанесли удары по судну, перевозящему наркотики, в международных водах восточной части Тихого океана, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.
"Сегодня по указанию президента (США Дональда - ред.) Трампа министерство войны США нанесло смертельный кинетический удар по судну, принадлежащему организации, признанной террористической... Удар был нанесен в международных водах восточной части Тихого океана", - написал он.
В результате ударов были убиты двое "наркотеррористов", находившихся на судне, в то время как американские военнослужащие не пострадали, отметил министр войны.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.