В США разбился грузовой самолет
В США разбился грузовой самолет
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.11.2025
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источник.
"По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла", - говорится в публикации.