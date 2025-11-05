Рейтинг@Mail.ru
В США разбился грузовой самолет
02:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ssha-2052867470.html
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.11.2025
в мире, сша
В мире, США
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла", - говорится в публикации.
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Бруклин-Парк в США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США самолет упал на жилой дом
30 марта, 04:16
 
В мире, США
 
 
