Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов" на XIII Международном форуме "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба облправительства.

Модератором сессии выступила руководитель федерации триатлона России и "Лиги героев" Ксения Шойгу.

Миляев подчеркнул, что популяризация массового спорта и здорового образа жизни – стратегическое направление, которое напрямую связано с национальными целями: сохранением населения, укреплением здоровья граждан, поддержкой семьи и повышением качества жизни. Глава региона отметил, что особого внимания требует развитие корпоративного спорта.

"Этой сфере нужно уделить серьезное внимание как составной части массового спорта в целом. Мы часто говорим о вовлечении жителей в занятия физической культурой и спортом, но важно и создавать условия для того, чтобы у людей возникало желание поддерживать здоровый образ жизни", – подчеркнул губернатор региона, его слова приводит пресс-служба.

По словам Миляева, существуют проблемы, которые препятствуют более широкому вовлечению населения и требуют системного решения.

"Вовлечение — это наше активное участие, направленное на то, чтобы убедить человека принять участие в состязаниях, заняться спортом. Важно создавать общедоступную спортивную среду: открытые спортплощадки, стадионы, то есть инфраструктуру, размещенную в шаговой доступности", – сказал губернатор.

В пресс-службе отметили, что одним из барьеров для занятий спортом является высокая вариативность требований к организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо разработать единые нормативы, регламентирующие ключевые аспекты проведения мероприятий: правила безопасности, медицинское сопровождение, перекрытие дорог и многое другое.

Еще одним препятствием губернатор Тульской области назвал формальное отношение к прохождению медицинского освидетельствования для допуска к соревнованиям. Оформление документов требует времени и финансовых затрат.

"Преодолевая барьеры, которые мешают активному участию наших жителей в спортивных мероприятиях, мы можем достичь поставленных целей. Пропаганда здорового образа жизни должна быть системной", – отметил Миляев.