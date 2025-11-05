Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта - РИА Новости, 05.11.2025
Тульская область
Тульская область
 
15:00 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/sport-2052978671.html
Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта
Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта - РИА Новости, 05.11.2025
Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:00:00+03:00
2025-11-05T15:00:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
россия
ксения шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052978497_0:64:1226:754_1920x0_80_0_0_c2040a38cce852c452b8fa240bd89ea1.jpg
https://ria.ru/20251105/milyaev-2052955476.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052195820.html
тульская область
россия
тульская область, дмитрий миляев, россия, ксения шойгу
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Ксения Шойгу
Губернатор Тульской области Миляев обсудил тренды массового спорта

Губернатор Тульской области Миляев принял участие в сессии о массовом спорте

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов
пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии "Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов" на XIII Международном форуме "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба облправительства.
Модератором сессии выступила руководитель федерации триатлона России и "Лиги героев" Ксения Шойгу.
Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на спортивном форуме - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на спортивном форуме
Вчера, 13:22
Миляев подчеркнул, что популяризация массового спорта и здорового образа жизни – стратегическое направление, которое напрямую связано с национальными целями: сохранением населения, укреплением здоровья граждан, поддержкой семьи и повышением качества жизни. Глава региона отметил, что особого внимания требует развитие корпоративного спорта.
"Этой сфере нужно уделить серьезное внимание как составной части массового спорта в целом. Мы часто говорим о вовлечении жителей в занятия физической культурой и спортом, но важно и создавать условия для того, чтобы у людей возникало желание поддерживать здоровый образ жизни", – подчеркнул губернатор региона, его слова приводит пресс-служба.
По словам Миляева, существуют проблемы, которые препятствуют более широкому вовлечению населения и требуют системного решения.
"Вовлечение — это наше активное участие, направленное на то, чтобы убедить человека принять участие в состязаниях, заняться спортом. Важно создавать общедоступную спортивную среду: открытые спортплощадки, стадионы, то есть инфраструктуру, размещенную в шаговой доступности", – сказал губернатор.
В пресс-службе отметили, что одним из барьеров для занятий спортом является высокая вариативность требований к организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо разработать единые нормативы, регламентирующие ключевые аспекты проведения мероприятий: правила безопасности, медицинское сопровождение, перекрытие дорог и многое другое.
Еще одним препятствием губернатор Тульской области назвал формальное отношение к прохождению медицинского освидетельствования для допуска к соревнованиям. Оформление документов требует времени и финансовых затрат.
"Преодолевая барьеры, которые мешают активному участию наших жителей в спортивных мероприятиях, мы можем достичь поставленных целей. Пропаганда здорового образа жизни должна быть системной", – отметил Миляев.
Также глава региона выразил уверенность, что в сфере развития массового спорта будут широко применяться цифровые технологии.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Миляев провел церемонию вручения наград в Тульском кремле
31 октября, 19:33
 
Тульская областьТульская областьДмитрий МиляевРоссияКсения Шойгу
 
 
