https://ria.ru/20251105/sport-2052947105.html
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией
Президент олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Эвуна Андеме заявил РИА Новости, что организация верит в потенциал российского футбола, отметив, РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:49:00+03:00
2025-11-05T12:49:00+03:00
2025-11-05T12:49:00+03:00
футбол
экваториальная гвинея
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833560602_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_6cccb99ee8fabd310ec86495da26153a.jpg
/20251104/ronaldu-2052830369.html
экваториальная гвинея
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833560602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bc2e99451ac741e8da942915db68444.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экваториальная гвинея, вокруг спорта
Футбол, Экваториальная Гвинея, Вокруг спорта
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией
НОК Экваториальной Гвинеи: верим в российский футбол и хотим сотрудничать
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Эвуна Андеме заявил РИА Новости, что организация верит в потенциал российского футбола, отметив, что они будут развивать взаимодействие с Россией во многих видах спорта.
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
«
"Мы только начинаем свое взаимодействие с Россией и хотим, чтобы оно касалось всех видов спорта. Это важно для Экваториальной Гвинеи. Мы доверяем и верим в потенциал российского футбола, Гвинея также уделяет футболу много внимания. Мы обязательно найдем возможность и точку сотрудничества для развития стран", - сказал Андеме.