В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией
12:49 05.11.2025
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией
Президент олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Эвуна Андеме заявил РИА Новости, что организация верит в потенциал российского футбола
В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией

Мячи на поле перед началом мачта
© РИА Новости / Григорий Сысоев
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Эвуна Андеме заявил РИА Новости, что организация верит в потенциал российского футбола, отметив, что они будут развивать взаимодействие с Россией во многих видах спорта.
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
«
"Мы только начинаем свое взаимодействие с Россией и хотим, чтобы оно касалось всех видов спорта. Это важно для Экваториальной Гвинеи. Мы доверяем и верим в потенциал российского футбола, Гвинея также уделяет футболу много внимания. Мы обязательно найдем возможность и точку сотрудничества для развития стран", - сказал Андеме.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке
Футбол, Экваториальная Гвинея, Вокруг спорта
 
