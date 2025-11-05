В НОК Экваториальной Гвинеи хотят развивать сотрудничество с Россией

«

"Мы только начинаем свое взаимодействие с Россией и хотим, чтобы оно касалось всех видов спорта. Это важно для Экваториальной Гвинеи. Мы доверяем и верим в потенциал российского футбола, Гвинея также уделяет футболу много внимания. Мы обязательно найдем возможность и точку сотрудничества для развития стран", - сказал Андеме.