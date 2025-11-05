МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, сообщило в среду Минобороны.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Ядерные испытания

Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решат провести ядерные испытания, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что планов отойти от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний у России нет.

Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, заявил, в свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он добавил, что США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит шесть-семь минут.

Белоусов также подчеркнул, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.

Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания.

Белый дом и госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений.

При этом Песков добавил, что у Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США.

Вооруженные силы России уничтожают ВСУ

Группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.

Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, добавили в ведомстве.

В российском министерстве добавили, что группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области.

Киев скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Конфликт на Украине

Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева , однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.

Михаил Ульянов. Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы , и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

Россия создает новое оружие

Создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ, заявил Песков

По его словам, Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.