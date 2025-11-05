МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, сообщило в среду Минобороны.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Ядерные испытания
Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решат провести ядерные испытания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что планов отойти от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний у России нет.
Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, заявил, в свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он добавил, что США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит шесть-семь минут.
Белоусов также подчеркнул, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.
Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания.
Белый дом и госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений.
При этом Песков добавил, что у Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США.
Вооруженные силы России уничтожают ВСУ
Группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.
Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, добавили в ведомстве.
В российском министерстве добавили, что группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области.
Киев скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Конфликт на Украине
Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Россия создает новое оружие
Создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ, заявил Песков.
По его словам, Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.
Он также отметил, что развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия.