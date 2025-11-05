Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 ноября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2053064172.html
Спецоперация, 5 ноября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
Спецоперация, 5 ноября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 05.11.2025
Спецоперация, 5 ноября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, сообщило в среду РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:13:00+03:00
2025-11-05T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
дональд трамп
майкл флинн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2053046754.html
https://ria.ru/20251105/vsu-2052915151.html
https://ria.ru/20251105/kiev-2052941014.html
https://ria.ru/20251105/svo-2052834186.html
https://ria.ru/20251105/tsentr-2053008294.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, майкл флинн
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Майкл Флинн

Спецоперация, 5 ноября: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, сообщило в среду Минобороны.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:14

Ядерные испытания

Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решат провести ядерные испытания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что планов отойти от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний у России нет.
Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, заявил, в свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он добавил, что США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит шесть-семь минут.
Белоусов также подчеркнул, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Вчера, 10:46
Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания.
Белый дом и госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений.
При этом Песков добавил, что у Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле
Вчера, 12:31

Вооруженные силы России уничтожают ВСУ

Группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.
Российские подразделения группировки "Центр" отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, добавили в ведомстве.
В российском министерстве добавили, что группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области.
Киев скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:28

Конфликт на Украине

Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия создает новое оружие

Создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ, заявил Песков.
По его словам, Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.
Он также отметил, что развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против "горячих голов", потенциально готовых на необдуманные действия.
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска
Вчера, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампМайкл Флинн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала