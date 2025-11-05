https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2052936315.html
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 05.11.2025
