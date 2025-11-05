ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.