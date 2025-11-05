Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 05.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 05.11.2025 (обновлено: 12:48 05.11.2025)
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 160 боевиков и 3 бронемашины в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
