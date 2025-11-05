Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 05.11.2025
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили танк и... РИА Новости, 05.11.2025
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой

Бойцы "Юга" уничтожили танк и артиллерийское орудие ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили танк и артиллерийское орудие Д-20 ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведывательных действий операторами ударных беспилотных летательных аппаратов был обнаружен и уничтожен танк противника. Кроме того, в соседнем районе ответственности выявлена позиция артиллерийского орудия Д-20 ВСУ. После передачи координат артиллерии вражеский расчёт и орудие были уничтожены точным огнём", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
