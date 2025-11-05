Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили танк и артиллерийское орудие Д-20 ВСУ, сообщили в Минобороны России.