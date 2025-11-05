https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2052911815.html
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 05.11.2025
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили танк и... РИА Новости, 05.11.2025
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой
Бойцы "Юга" уничтожили танк и артиллерийское орудие ВСУ в районе Константиновки