08:29 05.11.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Ивановские десантники-разведчики из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведчики-десантники "Днепра" с помощью FPV-дрона уничтожили пункт временной дислокации ВСУ (ПВД) на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ежедневно бойцы ВДВ "Днепра" совершенствуют свою боевую выучку на полигоне, подчеркнули в МО.
В День военного разведчика 5 ноября подразделения 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ продолжают с честью выполнять боевые задачи на каховском направлении в Херсонской области.
