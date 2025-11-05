https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2052890441.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
Ивановские десантники-разведчики из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
херсонская область
