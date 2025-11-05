https://ria.ru/20251105/spetsoperatsiya-2052884804.html
В Харьковской области ликвидировали командира расчета БПЛА ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира расчета БПЛА ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира расчета БПЛА ВСУ
Командир расчета БПЛА 58-й мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован в Гоптовке Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
