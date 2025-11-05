https://ria.ru/20251105/sovbez-2053016352.html
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин
Совет безопасности РФ анализировал заявления, звучащие в правящих кругах США по поводу ядерных испытаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:14:00+03:00
2025-11-05T17:14:00+03:00
2025-11-05T17:15:00+03:00
россия
сша
владимир путин
сергей шойгу
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251105/belousov-2053013302.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, дональд трамп
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дональд Трамп
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин
Путин: Совбез анализировал заявления в правящих кругах США по ядерным испытаниям