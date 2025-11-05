Рейтинг@Mail.ru
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
17:14 05.11.2025
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин
Совет безопасности РФ анализировал заявления, звучащие в правящих кругах США по поводу ядерных испытаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.11.2025
россия
сша
владимир путин
сергей шойгу
дональд трамп
россия
сша
россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, дональд трамп
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дональд Трамп
Совбез анализировал заявления в США по ядерным испытаниям, заявил Путин

Путин: Совбез анализировал заявления в правящих кругах США по ядерным испытаниям

Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совет безопасности РФ анализировал заявления, звучащие в правящих кругах США по поводу ядерных испытаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
"Сергей Кужугетович, я знаю, что Совет безопасности занимался тоже этим вопросом и анализировал то, что происходит в этой связи в правящих кругах, как у нас принято говорить, самих Соединенных Штатов. У вас есть на этот счет что-то, что вы могли бы пояснить?" - сказал Путин, обращаясь к секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний
РоссияСШАВладимир ПутинСергей ШойгуДональд Трамп
 
 
