ПСБ и ЦСКА договорились совместно развивать физкультуру и спорт - РИА Новости, 05.11.2025
16:26 05.11.2025
ПСБ и ЦСКА договорились совместно развивать физкультуру и спорт
ПСБ и ЦСКА договорились совместно развивать физкультуру и спорт
петр фрадков
артем громов
цска
петр фрадков, артем громов, цска
Петр Фрадков, Артем Громов, ЦСКА
ПСБ и ЦСКА договорились совместно развивать физкультуру и спорт

ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спорта

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков и начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСКА) Артем Громов во время подписания соглашения
Председатель ПСБ Петр Фрадков и начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) Артем Громов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСКА) Артем Громов во время подписания соглашения
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре соглашение о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, определению приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта, сообщает банк.
Соглашение подписано в ходе рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСКА) Артема Громова.
"ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
ПСБ оказывает благотворительную помощь и спонсорскую поддержку ФАУ МО РФ "ЦСКА" в рамках организации и проведения Всеармейского форума "Преодоление" для военнослужащих, напомнили в банке.
