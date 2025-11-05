https://ria.ru/20251105/soglashenie-2052996658.html
ПСБ и ЦСКА договорились совместно развивать физкультуру и спорт
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Самаре соглашение о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, определению приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта, сообщает банк.
Соглашение подписано в ходе рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСКА) Артема Громова.
"ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
ПСБ оказывает благотворительную помощь и спонсорскую поддержку ФАУ МО РФ "ЦСКА" в рамках организации и проведения Всеармейского форума "Преодоление" для военнослужащих, напомнили в банке.