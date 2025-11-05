Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев подписал соглашения по развитию спорта в Тульской области
Тульская область
 
14:59 05.11.2025
Дмитрий Миляев подписал соглашения по развитию спорта в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений в сфере развития физкультуры и спорта на XIII Международном форуме "Россия – спортивная... РИА Новости, 05.11.2025
Дмитрий Миляев подписал соглашения по развитию спорта в Тульской области

Дмитрий Миляев подписал соглашения по развитию спорта в Тульской области
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений в сфере развития физкультуры и спорта на XIII Международном форуме "Россия – спортивная держава", сообщает пресс-служба регправительства.
В частности, документ о сотрудничестве в сфере развития физкультуры и спорта подписан с руководителем Центрального спортивного совета государственной службы Сергеем Качушкиным. Он предусматривает совместное проведение первой Всероссийской открытой спартакиады для государственных, федеральных и муниципальных служащих в 2026 году. Миляев выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно.
Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Туле. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области
21 октября, 20:29
Соглашение также было подписано с председателем общества "Динамо" Анатолием Гулевским. Оно поспособствует повышению качества физкультурно-спортивных услуг, совершенствованию системы физического воспитания, популяризации спорта и развитию спортивных достижений.
Миляев также подписал соглашение о сотрудничестве регправительства и федерации триатлона России с главой организации Ксенией Шойгу. Оно направлено на развитие и популяризацию триатлона в регионе, а также реализацию общественно-значимых проектов и инициатив.
Губернатор области отметил, что в регионе уделяют достаточно серьезное внимание развитию спортивной инфраструктуры, вовлечению жителей в занятия физкультурой и спортом, развитию массового и корпоративного спорта.
"Отдельное внимание уделяем вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта. Ряд соглашений у нас направлены прежде всего на популяризацию занятий физкультурой и спортом. Убежден, что все соглашения, которые мы подписали с общественными организациями, будут безусловно способствовать дальнейшему продвижению тренда на здоровый образ жизни", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Ряд соглашений носят финансовый характер, они продолжают системную работу руководства региона в области спорта и физической культуры, отмечают в пресс-службе. Некоторые из подписанных соглашений направлены на развитие системы детских оздоровительных лагерей и их спортивной инфраструктуры.
"Благодарю всех коллег, которые сегодня в качестве подписантов были здесь. Спасибо большое за то, что и сами выступили с инициативой, и на нашу инициативу отозвались. Убежден, что наше сотрудничество будет достаточно продуктивным и интересным не только в реализации проектов, но и на площадке комиссии Государственного совета РФ по физической культуре и спорту", – подытожил Миляев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде
22 октября, 18:50
 
Тульская областьТульская областьРоссияКсения ШойгуДмитрий Миляев
 
 
