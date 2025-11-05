Дмитрий Миляев подписал соглашения по развитию спорта в Тульской области

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений в сфере развития физкультуры и спорта на XIII Международном форуме "Россия – спортивная держава", сообщает пресс-служба регправительства.

В частности, документ о сотрудничестве в сфере развития физкультуры и спорта подписан с руководителем Центрального спортивного совета государственной службы Сергеем Качушкиным. Он предусматривает совместное проведение первой Всероссийской открытой спартакиады для государственных, федеральных и муниципальных служащих в 2026 году. Миляев выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно.

Соглашение также было подписано с председателем общества "Динамо" Анатолием Гулевским. Оно поспособствует повышению качества физкультурно-спортивных услуг, совершенствованию системы физического воспитания, популяризации спорта и развитию спортивных достижений.

Миляев также подписал соглашение о сотрудничестве регправительства и федерации триатлона России с главой организации Ксенией Шойгу. Оно направлено на развитие и популяризацию триатлона в регионе, а также реализацию общественно-значимых проектов и инициатив.

Губернатор области отметил, что в регионе уделяют достаточно серьезное внимание развитию спортивной инфраструктуры, вовлечению жителей в занятия физкультурой и спортом, развитию массового и корпоративного спорта.

"Отдельное внимание уделяем вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта. Ряд соглашений у нас направлены прежде всего на популяризацию занятий физкультурой и спортом. Убежден, что все соглашения, которые мы подписали с общественными организациями, будут безусловно способствовать дальнейшему продвижению тренда на здоровый образ жизни", – приводит пресс-служба слова Миляева.

Ряд соглашений носят финансовый характер, они продолжают системную работу руководства региона в области спорта и физической культуры, отмечают в пресс-службе. Некоторые из подписанных соглашений направлены на развитие системы детских оздоровительных лагерей и их спортивной инфраструктуры.