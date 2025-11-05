МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска в рамках третьего этапа благоустройства, который начнется в следующем году, сообщает пресс-служба администрации города.

Протяженность лыжного маршрута составит не менее 1,5 километра, он будет оборудован освещением и системой видеонаблюдения.

Проект разработан с учетом предложений спортивного сообщества города. В обсуждении будущего объекта приняла участие советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Таланова. Ее рекомендации и замечания других спортсменов будут учтены при проектировании и реализации работ.

Параллельно с созданием лыжного маршрута в парке завершается формирование многофункционального спортивного ядра. В его состав войдут: три площадки для пляжного волейбола, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием, воркаут-зона с современными тренажерами и столы для настольного тенниса. Инфраструктура дополнится двумя павильонами с душевыми, раздевалками и санузлами, а также зонами отдыха с лавочками и трибунами.

В рамках третьего этапа благоустройства также запланировано строительство дорожки к новому пляжу, созданному на предыдущем этапе работ.

Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Смоленской области Василием Анохиным с генеральным директором корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.