Рейтинг@Mail.ru
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:25 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/smolensk-2052983227.html
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска - РИА Новости, 05.11.2025
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска
Новый лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска в рамках третьего этапа благоустройства, который начнется в следующем году, сообщает... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:25:00+03:00
2025-11-05T15:25:00+03:00
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
виталий мутко
"дом.рф"
александр новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/44/1509544493_0:292:2975:1965_1920x0_80_0_0_a909ec9e5721da45f80f61eff6ab08d9.jpg
https://ria.ru/20251102/anokhin-2052496047.html
https://ria.ru/20251104/anokhin-2052751264.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/44/1509544493_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_f5b85947235e29d44d2b9f9835858c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленск, смоленская область, василий анохин, виталий мутко, "дом.рф", александр новиков
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Виталий Мутко, "Дом.РФ", Александр Новиков
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска

Лыжный маршрут и спорткластер появятся в смоленском парке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛыжник
Лыжник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Лыжник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска в рамках третьего этапа благоустройства, который начнется в следующем году, сообщает пресс-служба администрации города.
Протяженность лыжного маршрута составит не менее 1,5 километра, он будет оборудован освещением и системой видеонаблюдения.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Анохин: 8 работников культуры привлекли в муниципалитеты Смоленской области
2 ноября, 13:16
Проект разработан с учетом предложений спортивного сообщества города. В обсуждении будущего объекта приняла участие советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Таланова. Ее рекомендации и замечания других спортсменов будут учтены при проектировании и реализации работ.
Параллельно с созданием лыжного маршрута в парке завершается формирование многофункционального спортивного ядра. В его состав войдут: три площадки для пляжного волейбола, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием, воркаут-зона с современными тренажерами и столы для настольного тенниса. Инфраструктура дополнится двумя павильонами с душевыми, раздевалками и санузлами, а также зонами отдыха с лавочками и трибунами.
В рамках третьего этапа благоустройства также запланировано строительство дорожки к новому пляжу, созданному на предыдущем этапе работ.
Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Смоленской области Василием Анохиным с генеральным директором корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.
"Создание современной спортивной инфраструктуры в Реадовском парке — это стратегическая инвестиция в здоровье смолян и будущее смоленского спорта. Мы не просто благоустраиваем территорию, а создаем комплексную систему для тренировок профессиональных спортсменов и активного отдыха горожан. Уверен, что новый маршрут и спортивные площадки станут местом притяжения для всех, кто ведет здоровый образ жизни", - подчеркнул глава Смоленска Александр Новиков.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Обновленное туристическое пространство открыли в Смоленске
4 ноября, 12:16
 
Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий АнохинВиталий Мутко"Дом.РФ"Александр Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала