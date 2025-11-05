Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал об организации встречи конгрессменов США с депутатами - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 05.11.2025 (обновлено: 11:33 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/slutskij-2052925984.html
Слуцкий рассказал об организации встречи конгрессменов США с депутатами
Слуцкий рассказал об организации встречи конгрессменов США с депутатами - РИА Новости, 05.11.2025
Слуцкий рассказал об организации встречи конгрессменов США с депутатами
Контакты с американскими конгрессменами по вопросу проведения встречи с депутатами Госдумы активно ведутся, заявил глава комитета Госдумы по международным делам РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:22:00+03:00
2025-11-05T11:33:00+03:00
сша
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155691/39/1556913963_0:250:2753:1799_1920x0_80_0_0_2f1ac36439732fe3c7dd336bfd1f51da.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2052187332.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155691/39/1556913963_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_77db656d3a960cce853305b74772c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире, конгресс сша
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, В мире, Конгресс США
Слуцкий рассказал об организации встречи конгрессменов США с депутатами

Слуцкий: в США активно ведутся контакты по вопросу встречи с депутатами Госдумы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Контакты с американскими конгрессменами по вопросу проведения встречи с депутатами Госдумы активно ведутся, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что возглавит делегацию американских конгрессменов, которая должна встретиться с депутатами Государственной Думы РФ.
"Приедет к нам Анна Паулина Луна или мы к ней, или какой-то другой формат, может быть видеоконференц-связь... контакты активно ведутся", - сказал Слуцкий журналистам.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе
31 октября, 18:51
 
СШАРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВ миреКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала