В Словакии обратились к ЕС по поводу аграрного импорта с Украины

БРАТИСЛАВА, 5 ноя - РИА Новости. Словакия предлагает создать в Европейском союзе фонд для компенсации европейским аграриям ущерба от аграрного импорта с Украины, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач.
"Я предлагаю, и занимаюсь этим с коллегами, создание специального фонда для стран, которые граничат с Украиной, и аграрии которых получили бы компенсации в случае угрозы с точки зрения импорта этих товаров. Это проблема, но это проблема главным образом для стран, которые граничат с Украиной", - сказал Такач на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное издание TASR в среду.
В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с четырех до 14 позиций, включив в этот список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза. Премьер Словакии Роберт Фицо объяснял запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины защитой национальных интересов республики.