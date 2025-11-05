Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже
15:16 05.11.2025
Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже
Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже

Симоньян сообщила о фейк-приглашениях на презентацию якобы ее книги о Кеосаяне

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию якобы ее книги о муже, режиссере Тигране Кеосаяне.
"Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Дело о покушении на Симоньян поступило в суд
дополняется ...
Симоньян также опубликовала текст такого приглашения, в нем указано, что якобы 6 ноября в 20.00 в московском книжном доме "Библио-Глобус" состоится презентация книги и благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна. Эту информацию также опровергла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, от имени которой идет рассылка.
"Тут какие-то мурзилки якобы от меня рассылают приглашение на якобы презентацию книги Риты Симоньян. Не ведитесь. Надеюсь, те, кому положено по долгу службы, уже разбираются", - написала Юденич в своем Telegram-канале.
Двадцать шестого октября главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Последний фильм Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier
2 октября, 11:55
 
