Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию якобы ее книги о муже, режиссере Тигране Кеосаяне.

"Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны", - написала Симоньян в своем Telegram-канале

Симоньян также опубликовала текст такого приглашения, в нем указано, что якобы 6 ноября в 20.00 в московском книжном доме "Библио-Глобус" состоится презентация книги и благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна . Эту информацию также опровергла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, от имени которой идет рассылка.

"Тут какие-то мурзилки якобы от меня рассылают приглашение на якобы презентацию книги Риты Симоньян. Не ведитесь. Надеюсь, те, кому положено по долгу службы, уже разбираются", - написала Юденич в своем Telegram-канале.