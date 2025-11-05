https://ria.ru/20251105/simonjan-2052982051.html
Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию книги о ее муже
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о фейковых приглашениях на презентацию якобы ее книги о муже, режиссере Тигране Кеосаяне.
"Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны", - написала Симоньян
в своем Telegram-канале
.
Симоньян также опубликовала текст такого приглашения, в нем указано, что якобы 6 ноября в 20.00 в московском книжном доме "Библио-Глобус" состоится презентация книги и благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна
. Эту информацию также опровергла председатель Совета при губернаторе Московской области
по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, от имени которой идет рассылка.
"Тут какие-то мурзилки якобы от меня рассылают приглашение на якобы презентацию книги Риты Симоньян. Не ведитесь. Надеюсь, те, кому положено по долгу службы, уже разбираются", - написала Юденич в своем Telegram-канале.
Двадцать шестого октября главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.