Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 05.11.2025 (обновлено: 05:08 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/shtraf-2052871150.html
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире - РИА Новости, 05.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире
Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:18:00+03:00
2025-11-05T05:08:00+03:00
общество
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137256/12/1372561255_0:132:2556:1570_1920x0_80_0_0_c8b635624ebee6a98a098fbf67003bc9.jpg
https://ria.ru/20250623/ural-2024878578.html
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137256/12/1372561255_145:0:2412:1700_1920x0_80_0_0_68a3e3c2b27b022c4717e80f5167b622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире

Браун: за содержание свиней в квартире оштрафуют при нарушении интересов соседей

© Fotolia / Rita KochmarjovaДекоративный поросенок
Декоративный поросенок - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / Rita Kochmarjova
Декоративный поросенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как передает корреспондент РИА Новости, на Олимпийском проспекте в Москве был замечен мужчина, который выгуливал большую свинью. Как оказалось, мужчина содержит питомца в квартире.
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности
23 июня, 16:26
"Существует перечень животных, запрещенных к содержанию (в квартире - ред.), но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире", - рассказала юрист.
В пример Браун привела шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, распространяющиеся на общие площади и соседние квартиры, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Юрист отметила, что за эти нарушения предусмотрены ответственность и штрафы. Несмотря на, что прямого запрета нет, владельца сельхозживотного, содержащегося в квартире, могут привлечь к ответственности по другим статьям, отметила она.
"За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей", - сказала юрист.
Кроме того, как добавила Браун, животное могут изъять и передать в приют или отпустить в естественную среду. Помимо этого, в случае, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью соседей, с владельца взыскивают компенсацию, а также по иску соседей или надзорных органов суд может запретить держать сельхозживотное в квартире.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Россиян предупредили, какие штрафы можно получить у себя дома
12 июля, 03:18
 
ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала