Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет, однако в случае нарушения интересов соседей может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, рассказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Как передает корреспондент РИА Новости, на Олимпийском проспекте в Москве был замечен мужчина, который выгуливал большую свинью. Как оказалось, мужчина содержит питомца в квартире.

"Существует перечень животных, запрещенных к содержанию (в квартире - ред.), но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире", - рассказала юрист.

В пример Браун привела шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, распространяющиеся на общие площади и соседние квартиры, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Юрист отметила, что за эти нарушения предусмотрены ответственность и штрафы. Несмотря на, что прямого запрета нет, владельца сельхозживотного, содержащегося в квартире, могут привлечь к ответственности по другим статьям, отметила она.

"За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статься 8.52 КоАП РФ ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей", - сказала юрист.