Премьера четвертого сезона "Шоу Аватар" состоится на НТВ 9 ноября

Премьера четвертого сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар" (12+) состоится в эфире телеканала НТВ в воскресенье, 9 ноября, в 20:20. В этом сезоне на сцене выступят 12 цифровых аватаров, а к жюри присоединится певица Клава Кока.

Благодаря технологиям захвата движений (Motion Capture) и дополненной реальности (AR) герои сказок, мифов и былин получат новый современный цифровой облик. Он будет созвучен внутреннему миру их физических хозяев — артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

Правила шоу и цифровые аватары

Среди цифровых аватаров будут представлены: Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. Членам жюри предстоит угадать по голосу, мимике и движениям кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени управляет тем или иным сказочным героем.

В состав жюри войдут певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Клава Кока. Вести шоу будет певец Вячеслав Макаров.

© Фото : Пресс-служба НТВ Ведущий Вячеслав Макаров © Фото : Пресс-служба НТВ Ведущий Вячеслав Макаров

Правила нового сезона останутся прежними. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя — по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Однако покинуть проект в каждом выпуске может только один участник.

Изменения в этом сезоне

В этом году изменилась основная система, отвечающая за все технологические процессы, чтобы сделать аватары более реалистичными. Также поменялся и способ захвата лицевой анимации. Так, в новом сезоне используется технология, которая записывает лицо артиста, распознает мимику, сопоставляет ее с параметрами 3D-модели и в реальном времени управляет ригом (цифровым скелетом) персонажа.

Усовершенствованная версия более глубоко распознает мимику по точкам на лице, что позволяет точнее и детализированнее передавать все эмоции даже при повороте головы. Нейронные сети, которые встроены в процессор, достраивают все пропущенные элементы, и мимика артиста воссоздается максимально реалистично.

Также в шоу изменились выходы аватаров. Они стали короче, но при этом более зрелищными за счет более ярких эффектов. В каждое появление персонажа заложена своя уникальная история, которую необходимо рассказать за 10-15 секунд. Таким образом можно узнать, какой это аватар, в чем его особенность и каким характером он обладает.

Невербальные особенности

"Думаю, что четвертый сезон “Шоу Аватар” будет невероятно веселым и наполненным позитивом, по крайней мере атмосфера в жюри, зале и на сцене соответствующая. Поэтому мы все это соединим и, как мне кажется, зритель от восторга просто сойдет с ума! На проекте я ожидаю приятный творческий аттракцион, хочу покататься на горках искусства и музыки. Думаю, после шоу открою для себя новых исполнителей, за которыми буду следить вместе со всей страной. Во время съемок здесь я даже не устаю, потому что безумный интерес внутри меня дает огромное количество сил и энергии. Конечно, я очень бы хотела угадать кого-то из аватаров, но прежде всего я здесь для того, чтобы наслаждаться номерами участников и предлагать какие-то молодежные версии, я все-таки отвечаю здесь за новое поколение", — сказала Клава Кока.

© Фото : Пресс-служба НТВ Клава Кока © Фото : Пресс-служба НТВ Клава Кока

Она добавила, что будет обращать внимание на какие-то невербальные особенности, например, поднятие бровей, дикцию, манеру общения и интонацию. Еще участники могут проколоться, отвечая на вопросы жюри. Тут прослеживается индивидуальная природа человека, даже несмотря на то, что все аватары играют на сцене определенную роль.

"Новый сезон “Шоу Аватар”, несомненно, будет наполнен удивлениями: зрителей ждут классные образы, интересные аватары, и, конечно же, замечательные эксперименты с музыкальным репертуаром, которым всегда славился наш проект. Не обойдется шоу и без яркой феерии, которую оно дарит уже на протяжении нескольких сезонов", — предположил Сергей Лазарев.

Шанс побыть кем-то другим

По словам Тимура Батрутдинова, участие в "Шоу Аватар" — возможность превратиться в кого-то другого. Он посоветовал участникам использовать эту возможность по полной программе.

"Я очень ждал, когда выйдет новый сезон “Шоу Аватар”, потому что этот проект стал уже совершенно родным. Я заранее подготовился: специально послушал новых исполнителей, чтобы пополнить свой аудиобагаж, потому что после третьего сезона у меня было ощущение, что мы разгадали всех. Но сейчас я понимаю, что еще гадать и гадать. Наше главное правило: не будь уверен ни в чем, а если уверен — скорее всего ты ошибаешься. Однако я убежден, что я кого-то отгадаю со 100% вероятностью. Вот если бы я принимал участие в шоу, то предпочел образ Страшилы Мудрого. Это один из моих любимых сказочных персонажей. А что касается этого сезона, я бы с удовольствием стал Ильей Муромцем. Он — главный супергерой моего детства", — признался Батрутдинов.

Марк Тишман полагает, что проект поражает непредсказуемостью.

"Порой это музыкальные откровения от коллег, выдающих такое, чего ты никак от них не ожидал. Проект настолько вдохновляет, что триггерит во мне креативные идеи. Фантазия творческой группы “Шоу Аватар” тоже всегда восхищает: кажется, что вот, уже все было, но каждый раз они придумывают что-то сногсшибательное. В нашем шоу и образовательная составляющая есть, мы углубляемся в историю персонажа каждого аватара, вспоминаем сюжеты, связанные с этим героем. Знаете, таблица Менделеева приснилась ее автору не внезапно, и яблоко упало именно на Ньютона неспроста — так и у нас, членов жюри, случаются версии-озарения, так как мы живем этим шоу, постоянно размышляем о наших аватарах, переслушиваем их", — подчеркнул Тишман.

По его мнению, важно, чтобы каждый участник прочувствовал драматургию своего героя и умел разнообразно петь и удивлять. Певец ждет от нового сезона, что аватары начнут делать то, чего не делали их предыдущие коллеги.

Тактика угадывания аватаров

Лера Кудрявцева заявила, что формат "Шоу Аватар" будет нравиться людям всегда, так как он предполагает решение загадок.

"Я очень соскучилась по этому проекту, по своим коллегам и нашим красивым аватарам, поэтому счастлива, что мы вновь здесь собрались. “Шоу Аватар” — это “угадайка”, а такой формат будет популярен всегда. Люди сидят у экрана и вместе с членами жюри пытаются вычислить, кто же управляет тем или иным аватаром. Можно сказать, что это детектив в реальной жизни, где каждый в той или иной степени может стать участником событий. У меня нет никакой тактики угадывания, я всегда полагаюсь на свое внутреннее чутье. Иногда, конечно, можно подловить участника на мелких моментах — мимике, движении и разговорах, которые напомнят поведение знакомого артиста. Но здесь сплошь и рядом подвохи, поэтому ни в одной версии нельзя быть уверенным на 100%", — сказала телеведущая.

У нее также появились фавориты — Финист — Ясный сокол и Аврора. Оба участника очень красивые, у них есть, за что зацепиться.

© Фото : Пресс-служба НТВ Финист — Ясный сокол © Фото : Пресс-служба НТВ Финист — Ясный сокол

"Как только я вышел на сцену, почувствовал — мы с жюри будто и не расставались. Наша команда осталась такой же энергичной: вместе смеемся и все также понимаем друг друга с полуслова. А разговоры — отдельный вид искусства: нас можно переслушивать, пересматривать и заряжаться позитивным настроением. Впереди — удивительные аватары, которые уже с первого выпуска доводят судей до слез своими выступлениями. А это только начало проекта", — указал Вячеслав Макаров.

Он заключил, что участники точно подготовили музыкальные шедевры и будут постоянно удивлять. Ведущий посоветовал им расслабиться и не относиться к шоу как к соревнованию.

За три сезона шоу и новогодний спецвыпуск было исполнено 258 песен, аватары — всего их было 46 — пели на 10 языках: русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, латинском, корейском, португальском и арабском. Вес костюма с датчиками, в который облачается артист, всего 150 грамм, а на создание одного аватара уходит 8-10 недель. Сроки во многом зависят от сложности самого персонажа. Например, крылья, хвосты, чешуя и челюсти у персонажа требуют дополнительных временных затрат на разработку и последующую оптимизацию.