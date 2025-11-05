Зампреда "Яблока" приговорили к 420 часам обязательных работ

Установлено, что Шлосберг*, которого ранее дважды привлекали к административной ответственности о нарушении порядка деятельности иноагента, с 12.05.2024 года по 31.07.2024 года не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы без указания на то, что они были произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.