Зампреда "Яблока" приговорили к 420 часам обязательных работ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга* мировой суд приговорил к 420 часам обязательных работ по делу о повторном нарушении деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Пятого ноября 2025 года мировым судьей судебного участка №38 города Пскова рассмотрено уголовное дело в отношении Шлосберга* Л.М., обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, то есть нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 19.34 (нарушении порядка деятельности иноагента) КоАП РФ, два раза в течение одного года. Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК Р , и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов", - сообщает пресс-служба.
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
30 октября, 03:44
Установлено, что Шлосберг*, которого ранее дважды привлекали к административной ответственности о нарушении порядка деятельности иноагента, с 12.05.2024 года по 31.07.2024 года не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы без указания на то, что они были произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.
Шлосберг* находится под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). По версии следствия, как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 12 января Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Шлосберг* неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Признан в РФ иностранным агентом