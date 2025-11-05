Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
Футбол
 
17:33 05.11.2025 (обновлено: 19:18 05.11.2025)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл "Джохору" из Малайзии в матче основного...
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл второй матч основного этапа азиатской ЛЧ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл "Джохору" из Малайзии в матче основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча четвертого тура прошла в Джохор-Бару и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Джонатан Силва (48-я и 88-я минуты) и Оскар Аррибас (63). В составе китайской команды отличился Сауло Минейро (71, с пенальти).
Это поражение стало вторым для "Шанхай Шэньхуа" в основном этапе турнира, клуб располагается на 10-й строчке в таблице, набрав 4 очка. "Джохор" (7 очков) идет вторым.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Шанхай" Слуцкого вышел на второе место за тур до конца чемпионата
31 октября, 17:13
 
Футбол
 
