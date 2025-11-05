"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

Встреча четвертого тура прошла в Джохор-Бару и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Джонатан Силва (48-я и 88-я минуты) и Оскар Аррибас (63). В составе китайской команды отличился Сауло Минейро (71, с пенальти).