"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл "Джохору" из Малайзии в матче основного... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл второй матч основного этапа азиатской ЛЧ