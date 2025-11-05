Рейтинг@Mail.ru
Shaman и Мизулина поженились в Донецке
14:53 05.11.2025 (обновлено: 15:36 05.11.2025)
Shaman и Мизулина поженились в Донецке
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной поженились.
Новости
Shaman и Мизулина поженились в Донецке

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной поженились.
Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались", — написал он в Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных в мессенджере артиста, видно, что пара выбрала необычные для росписи наряды в камуфляжном стиле, у Мизулиной в руках небольшой букет белых роз. Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей. Ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Shaman и Мизулина посетили республику в преддверии Дня народного единства.
В марте Shaman и глава Лиги безопасного интернета объявили на концерте артиста в "Live Арене", что они пара. После этого он исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.
Фото, опубликованное в соцсети Екатерины Мизулиной перед началом Интервидения - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"
Заголовок открываемого материала