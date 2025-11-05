Shaman и Мизулина поженились в Донецке

На кадрах, опубликованных в мессенджере артиста, видно, что пара выбрала необычные для росписи наряды в камуфляжном стиле, у Мизулиной в руках небольшой букет белых роз. Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей. Ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Shaman и Мизулина посетили республику в преддверии Дня народного единства.
В марте Shaman и глава Лиги безопасного интернета объявили на концерте артиста в "Live Арене", что они пара. После этого он исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.