Shaman и Мизулина поженились в Донецке

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной поженились.

« "В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались", — написал он в Telegram-канале

На кадрах, опубликованных в мессенджере артиста, видно, что пара выбрала необычные для росписи наряды в камуфляжном стиле, у Мизулиной в руках небольшой букет белых роз. Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей. Ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.

Shaman и Мизулина посетили республику в преддверии Дня народного единства.