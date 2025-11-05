Рейтинг@Mail.ru
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ
05.11.2025
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ
Бывший главный инженер Кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, раскрыл схему фиктивной остановки работ в горных выработках на системной РИА Новости, 05.11.2025
кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия
Кемеровская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Происшествия
Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ

Свидетель в суде раскрыл схему фиктивных остановок шахты "Листвяжная" до ЧП

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобили МЧС РФ у шахты "Листвяжная"
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили МЧС РФ у шахты "Листвяжная". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший главный инженер Кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, раскрыл схему фиктивной остановки работ в горных выработках на системной основе, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
"Утверждал, что с 2020 года практика фиктивных остановок работ в горных выработках приобрела практически системную основу – каждый месяц какая-либо выработка или оборудование останавливались через суд. При этом выработки к моменту остановки уже были пройдены, а оборудование (например, какой-либо конвейер) находилось на ремонте или демонтаже, поэтому серьезных последствий для шахты не возникало", - говорится в материалах.
Указатель на шахту Листвяжная - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Экс-главный инженер шахты "Листвяжная" рассказал, на что тратились премии
Вчера, 04:24
Бывший главный инженер, допрошенный в качестве свидетеля по одному из возбужденных после аварии в 2021 году уголовных дел, пояснил, что одним из направлений расходования премиального фонда компании была "работа с надзирающими органами".
«
"В некоторых случаях сотрудники надзирающего органа вообще не спускались в горные выработки, составляя предписания о выявленных ими нарушениях прямо на поверхности, чисто формально, а в некоторых - предупреждали о возникшей необходимости остановить работу в шахте. В таких случаях с инспекторами договаривались о том, что работы будут остановлены фиктивно, только на бумаге. Позже шахта якобы отчитывалась об устранении нарушений и получала разрешение на работу в выработке, хотя никаких действий на самом деле не производилось", - отметил свидетель.
Прокуратура Кемеровской области в ноябре 2022 года сообщила, что экс-начальник Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора получил 7 лет колонии строгого режима за взятки от угледобывающих предприятий за бездействие при выявлении нарушений на производстве горных работ. Дело возбудили на основании материалов прокурорских проверок, начавшихся после ЧП на шахте "Листвяжная".
Дело в отношении восьми бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, проверявших шахту "Листвяжная", рассматривает Беловский городской суд.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей
Вчера, 03:59
 
Кемеровская область
 
 
