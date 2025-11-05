Экс-главный инженер "Листвяжной" раскрыл схему фиктивной остановки работ

«

"В некоторых случаях сотрудники надзирающего органа вообще не спускались в горные выработки, составляя предписания о выявленных ими нарушениях прямо на поверхности, чисто формально, а в некоторых - предупреждали о возникшей необходимости остановить работу в шахте. В таких случаях с инспекторами договаривались о том, что работы будут остановлены фиктивно, только на бумаге. Позже шахта якобы отчитывалась об устранении нарушений и получала разрешение на работу в выработке, хотя никаких действий на самом деле не производилось", - отметил свидетель.