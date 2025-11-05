На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Основной владелец кузбасской шахты "Листвяжная" Михаил Федяев сообщил, что компания направила на помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии в 2021 году более 1 миллиарда рублей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.