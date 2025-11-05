Рейтинг@Mail.ru
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей
https://ria.ru/20251105/shakhta-2052873929.html
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей - РИА Новости, 05.11.2025
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей
Основной владелец кузбасской шахты "Листвяжная" Михаил Федяев сообщил, что компания направила на помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии в 2021 году... РИА Новости, 05.11.2025
На помощь семьям погибших на шахте "Листвяжная" направили миллиард рублей

"Листвяжная" выделила более миллиарда рублей семьям погибших при ЧП на шахте

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" к мемориалу "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерове
Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Основной владелец кузбасской шахты "Листвяжная" Михаил Федяев сообщил, что компания направила на помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии в 2021 году более 1 миллиарда рублей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Семьям погибших и пострадавшим от аварии работникам оказана помощь на сумму 1,093 миллиарда рублей сверх мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством… Посчитал необходимым выплатить дополнительные денежные компенсации, удовлетворить потребности семей погибших в улучшении жилищных условий, приобретении квартир, их ремонте, приобретении автотранспорта, мебели, бытовой техники, предоставить дополнительное ежемесячное пособие на детей и иждивенцев", - приводятся показания Федяева в документе.
Основной собственник шахты уточнил, что выплаты получили не только пострадавшие и семьи погибших сотрудников предприятия, но и семьи погибших сотрудников военизированной горноспасательной части.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Центральный районный суд Кемерово в марте 2025 года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к пяти годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
