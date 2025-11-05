https://ria.ru/20251105/shakhmaty-2053046553.html
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Четыре российских гроссмейстера по итогам партий в среду вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
2025-11-05T19:14:00+03:00
2025-11-05T19:14:00+03:00
2025-11-05T19:14:00+03:00
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четыре российских гроссмейстера по итогам партий в среду вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
По итогам вторых партий второго раунда в следующий круг пробились Андрей Есипенко
, Иван Землянский, Евгений Наер
и Алексей Гребнев. Даниилу Дубову
и Владиславу Артемьеву
предстоит сыграть тай-брейк в четверг, а Ян Непомнящий, Арсений Нестеров и Володар Мурзин выбыли из турнира.
Андрей Есипенко - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 2:0;
Иван Землянский - Рэй Робсон (США) - 1,5:0,5;
Евгений Наер - Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия) - 1,5:0,5;
Алексей Гребнев - Давид Навара
(Чехия) - 1,5:0,5;
Даниил Дубов - Бай Цзиньши (Китай) - 1:1;
Владислав Артемьев - Айк Мартиросян (Армения) - 1:1;
Ян Непомнящий - Диптаян Гхош (Индия) - 0,5:1,5;
Арсений Нестеров - Пентала Харикришна
(Индия) - 0,5:1,5;
Володар Мурзин - Георг Майер (Уругвай) - 0,5:1,5.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.