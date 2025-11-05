Рейтинг@Mail.ru
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/shakhmaty-2053046553.html
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам
Четыре российских гроссмейстера по итогам партий в среду вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T19:14:00+03:00
2025-11-05T19:14:00+03:00
шахматы
андрей есипенко
евгений наер
даниил дубов
владислав артемьев
ян непомнящий
кубок мира по шахматам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596547328_176:0:925:421_1920x0_80_0_0_a721feb28a78496b189e6a8f8e3daa44.jpg
/20251105/shakhmaty-2053002607.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596547328_163:0:923:570_1920x0_80_0_0_661bd36a4df3e45dacacb7a50ab27b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
шахматы, андрей есипенко, евгений наер, даниил дубов, владислав артемьев, ян непомнящий, кубок мира по шахматам
Шахматы, Андрей Есипенко, Евгений Наер, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Кубок мира по шахматам
Четверо россиян вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам

Есипенко, Землянский, Наер и Гребнев вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам

© инстаграм Андрея ЕсипенкоРоссийский шахматист Андрей Есипенко
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© инстаграм Андрея Есипенко
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четыре российских гроссмейстера по итогам партий в среду вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
По итогам вторых партий второго раунда в следующий круг пробились Андрей Есипенко, Иван Землянский, Евгений Наер и Алексей Гребнев. Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву предстоит сыграть тай-брейк в четверг, а Ян Непомнящий, Арсений Нестеров и Володар Мурзин выбыли из турнира.
Результаты матчей:
Андрей Есипенко - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 2:0;
Иван Землянский - Рэй Робсон (США) - 1,5:0,5;
Евгений Наер - Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия) - 1,5:0,5;
Алексей Гребнев - Давид Навара (Чехия) - 1,5:0,5;
Даниил Дубов - Бай Цзиньши (Китай) - 1:1;
Владислав Артемьев - Айк Мартиросян (Армения) - 1:1;
Ян Непомнящий - Диптаян Гхош (Индия) - 0,5:1,5;
Арсений Нестеров - Пентала Харикришна (Индия) - 0,5:1,5;
Володар Мурзин - Георг Майер (Уругвай) - 0,5:1,5.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам
5 ноября, 16:44
 
ШахматыАндрей ЕсипенкоЕвгений НаерДаниил ДубовВладислав АртемьевЯн НепомнящийКубок мира по шахматам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала