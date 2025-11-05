Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/shakhmaty-2053002607.html
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T16:44:00+03:00
2025-11-05T16:44:00+03:00
индия
гоа
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
ян непомнящий
кубок мира по шахматам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868874583_1141:360:2574:1166_1920x0_80_0_0_af1925c9ba30a71ecefbdb9fe1b1f567.jpg
/20250424/nepomnyaschiy--2013298138.html
индия
гоа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868874583_0:0:2574:1932_1920x0_80_0_0_bbfd1d0aa71d33f3e05620bd95fcdc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
индия, гоа, международная федерация шахмат (fide), шахматы, ян непомнящий, кубок мира по шахматам
Индия, Гоа, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы, Ян Непомнящий, Кубок мира по шахматам
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам

Непомнящий проиграл Гхошу и не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский гроссмейстер Ян Непомнящий
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Во втором раунде Непомнящий, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), проиграл индийцу Диптаяну Гхошу со счетом 0,5:1,5 и вылетел из турнира.
"Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но FIDE - надо отдать должное - сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать", - написал Непомнящий в своем Telegram-канале.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Непомнящий раскрыл, почему продолжает играть в шахматы
24 апреля, 23:47
 
ИндияГоаМеждународная федерация шахмат (FIDE)ШахматыЯн НепомнящийКубок мира по шахматам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала