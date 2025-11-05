МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Во втором раунде Непомнящий, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), проиграл индийцу Диптаяну Гхошу со счетом 0,5:1,5 и вылетел из турнира.
"Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но FIDE - надо отдать должное - сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать", - написал Непомнящий в своем Telegram-канале.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Непомнящий раскрыл, почему продолжает играть в шахматы
24 апреля, 23:47