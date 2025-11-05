Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.

"Гимнастки будут в Грузии выступать в ноябре. Это небольшой международный турнир под эгидой FIG. Ожидания? Просто посмотреть первый и второй эшелон наших гимнасток, посмотреть на международном уровне, как к ним относятся судьи FIG", - сказала Сергаева.

"Исходя из этой информации, которую мы получим после таких небольших международных соревнований, мы будем строить работу на следующий год. Соответственно, будем смотреть гимнасток, на которых, например, идет сильнейшая или слабая реакция судей FIG. Я просто буду проводить анализ и смотреть, как мне планировать всю работу на следующий год", - отметила Сергаева.