Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG
Российские спортсменки в ноябре выступят на турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Грузии. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-07T17:34:00+03:00
художественная гимнастика
международная федерация гимнастики (fig)
Новости
ru-RU
художественная гимнастика, международная федерация гимнастики (fig)
Художественная гимнастика, Международная федерация гимнастики (FIG)
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские спортсменки в ноябре выступят на турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Грузии.
В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.
"Гимнастки будут в Грузии выступать в ноябре. Это небольшой международный турнир под эгидой FIG. Ожидания? Просто посмотреть первый и второй эшелон наших гимнасток, посмотреть на международном уровне, как к ним относятся судьи FIG", - сказала Сергаева.
"Исходя из этой информации, которую мы получим после таких небольших международных соревнований, мы будем строить работу на следующий год. Соответственно, будем смотреть гимнасток, на которых, например, идет сильнейшая или слабая реакция судей FIG. Я просто буду проводить анализ и смотреть, как мне планировать всю работу на следующий год", - отметила Сергаева.