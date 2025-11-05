Рейтинг@Mail.ru
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 05.11.2025 (обновлено: 17:34 07.11.2025)
https://ria.ru/20251105/sergaeva-2052947260.html
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG
Российские спортсменки в ноябре выступят на турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Грузии. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-07T17:34:00+03:00
художественная гимнастика
международная федерация гимнастики (fig)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001087290_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_36598af2a0249fb508a51acbc69e76a2.jpg
/20251105/sergaeva-2052944518.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001087290_330:0:2649:1739_1920x0_80_0_0_2853782504e3ae8b4ba9afe3b7611d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
художественная гимнастика, международная федерация гимнастики (fig)
Художественная гимнастика, Международная федерация гимнастики (FIG)

Российские "художницы" в ноябре выступят на турнире под эгидой FIG

© РИА Новости / Олег Наумов | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Олег Наумов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские спортсменки в ноябре выступят на турнире по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Грузии.
В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.
«

"Гимнастки будут в Грузии выступать в ноябре. Это небольшой международный турнир под эгидой FIG. Ожидания? Просто посмотреть первый и второй эшелон наших гимнасток, посмотреть на международном уровне, как к ним относятся судьи FIG", - сказала Сергаева.

"Исходя из этой информации, которую мы получим после таких небольших международных соревнований, мы будем строить работу на следующий год. Соответственно, будем смотреть гимнасток, на которых, например, идет сильнейшая или слабая реакция судей FIG. Я просто буду проводить анализ и смотреть, как мне планировать всю работу на следующий год", - отметила Сергаева.
Татьяна Сергаева - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Сергаева: чемпионки ОИ становятся тренерами "художниц" без образования
5 ноября, 12:42
 
Художественная гимнастикаМеждународная федерация гимнастики (FIG)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала