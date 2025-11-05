Сергаева: чемпионки ОИ становятся тренерами "художниц" без образования

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что олимпийские чемпионки становятся тренерами без соответствующего образования, из-за чего до старшего возраста доходит только треть учениц.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

« "Сейчас достаточно легко организовать секцию художественной гимнастики в городе. Арендовал зал, построил дорожку, сделал рекламу и, главное, нашел тренера. Лучшие - это бывшие чемпионки мира, олимпийские чемпионки. И все - у вас секция художественной гимнастики, куда идут родители, ведут своих детей и думают, что они сразу станут чемпионками. Тут существует проблема, потому что по опыту знаю, что базовая основа подготовки в нашем виде спорта - это 50% успеха, и переучивать намного тяжелее, чем правильно научить с нуля", - заявила Сергаева в ходе сессии "Основа для будущих побед: готовим резерв сборных России".

"У нас олимпийские чемпионки, победительницы первенств мира становятся тренерами без соответствующего образования, основываясь только на собственном опыте, на том, как они работали, будучи уже в сознательном возрасте - в 15, 16, 17, 18 лет. Она запомнила, как работала в зале. Пришла, набрала детей и работает также с ними. Совершенно забывая, что это дети", - подчеркнула тренер сборной России.

По мнению Сергаевой, из-за этого до старшего возраста дорастает "от силы одна треть": "И мне это не нравится. Поэтому мы сейчас организовали тренерские курсы. Я в бригаду собираю лучших тренеров, специалистов по хореографии, по общей физической подготовке, по специальной физической подготовке".