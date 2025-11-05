https://ria.ru/20251105/seregin-2052940158.html
Путин назначил Серегина замглавы Росархива
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Серегина заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 05.11.2025
