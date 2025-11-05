Рейтинг@Mail.ru
12:23 05.11.2025
Путин назначил Серегина замглавы Росархива
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Серегина заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Ранее Серегин занимал пост замначальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.
"Назначить Серегина Алексея Юрьевича заместителем руководителя Федерального архивного агентства", - говорится в документе.
Другим указом президент увеличил число заместителей руководителей Росархива с двух до трех.
"Внести в указ президента РФ от 22 июня 2016 года № 293 "Вопросы Федерального архивного агентства"... изменение, заменив в пункте 2 слова "двух заместителей" словами "трех заместителей", - говорится в указе.
 
