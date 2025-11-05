Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 05.11.2025 (обновлено: 05:11 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/serbiya-2052876897.html
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии - РИА Новости, 05.11.2025
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии
Принятие закона об иноагентах является единственным способом остановить ущерб от НКО в Сербии, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:10:00+03:00
2025-11-05T05:11:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg
https://ria.ru/20251105/serbiya-2052870970.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdb870af787ae624667dd85781ed0b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вулин
В мире, Сербия, Александр Вулин
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии

Экс-премьер Сербии Вулин: принятие закона об иноагентах остановит ущерб от НКО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Принятие закона об иноагентах является единственным способом остановить ущерб от НКО в Сербии, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Александр Вулин, ранее последовательно занимавший посты главы Минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Сербии.
"НКО – самая обычная агентурная сеть Запада в Сербии. И бесспорно, что единственный способ остановить это и победить это зло – принятие закона, который будет регулировать этот вопрос. Я этого закона добиваюсь уже три года, у меня нет поддержки правящей коалиции в этом, почему – не могу объяснить", - сказал Вулин.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах
Вчера, 03:15
 
В миреСербияАлександр Вулин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала