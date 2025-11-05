Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Принятие закона об иноагентах является единственным способом остановить ущерб от НКО в Сербии, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Александр Вулин, ранее последовательно занимавший посты главы Минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Сербии.