Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Сербская партия "Движение социалистов" продолжит в Скупщине (парламенте) борьбу за закон об иноагентах и референдум о сотрудничестве с БРИКС, заявил в интервью РИА Новости основатель партии, бывший замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
"Не знаю, каковы их (проектов документов – ред.) перспективы, но знаю, что мы повторим попытки. Нас никто не спрашивал, хотим ли мы в ЕС, никто никогда не спрашивал граждан Сербии, хотят ли они в ЕС. Мы никогда не голосовали об этом и в Скупщине (парламенте – ред.). Поэтому мы в "Движении социалистов" сделаем все, чтобы Сербию спросили, что она думает о продолжении европейской интеграции и что думает о сотрудничестве с БРИКС", - сказал бывший вице-премьер.
Рассмотрение двух этих законотворческих инициатив ранее не было утверждено парламентом, последний раз в октябре.
"Когда речь идет о законе об иностранных агентах, у меня нет объяснения. Бесспорно то, что НКО разрушают Сербию", - подчеркнул Вулин, ранее последовательно занимавший посты главы МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Сербии.