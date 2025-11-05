Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Сербская партия "Движение социалистов" продолжит в Скупщине (парламенте) борьбу за закон об иноагентах и референдум о сотрудничестве с БРИКС, заявил в интервью РИА Новости основатель партии, бывший замглавы правительства Сербии Александр Вулин.