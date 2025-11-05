Рейтинг@Mail.ru
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах - РИА Новости, 05.11.2025
03:15 05.11.2025
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах - РИА Новости, 05.11.2025
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах
Сербская партия "Движение социалистов" продолжит в Скупщине (парламенте) борьбу за закон об иноагентах и референдум о сотрудничестве с БРИКС, заявил в интервью... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сербия
александр вулин
брикс
евросоюз
сербия
в мире, сербия, александр вулин, брикс, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вулин, БРИКС, Евросоюз
Сербские социалисты продолжат борьбу за закон об иноагентах

Парламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / krutenyuk
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Сербская партия "Движение социалистов" продолжит в Скупщине (парламенте) борьбу за закон об иноагентах и референдум о сотрудничестве с БРИКС, заявил в интервью РИА Новости основатель партии, бывший замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
"Не знаю, каковы их (проектов документов – ред.) перспективы, но знаю, что мы повторим попытки. Нас никто не спрашивал, хотим ли мы в ЕС, никто никогда не спрашивал граждан Сербии, хотят ли они в ЕС. Мы никогда не голосовали об этом и в Скупщине (парламенте – ред.). Поэтому мы в "Движении социалистов" сделаем все, чтобы Сербию спросили, что она думает о продолжении европейской интеграции и что думает о сотрудничестве с БРИКС", - сказал бывший вице-премьер.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Бывший вице-премьер Сербии высказался о санкциях против Белоруссии
01:15
Рассмотрение двух этих законотворческих инициатив ранее не было утверждено парламентом, последний раз в октябре.
"Когда речь идет о законе об иностранных агентах, у меня нет объяснения. Бесспорно то, что НКО разрушают Сербию", - подчеркнул Вулин, ранее последовательно занимавший посты главы МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Сербии.
В миреСербияАлександр ВулинБРИКСЕвросоюз
 
 
