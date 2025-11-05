Санкции против России стали формальностью, считает турецкий экономист

АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Западные санкции против России утратили всякое значение и превратились в формальность, пишет турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на мнение экономиста Серхата Латифоглу.
"Против России введены самые широкие санкции в истории - их насчитываются десятки тысяч. Каждую неделю добавляются новые, но это не приносит никакой пользы. Запад превратил их в формальность, продолжая действовать лишь ради того, чтобы угодить своим чрезмерно фанатичным неолибералам. Эти меры фактически не имеют никакой ценности", - приводит издание слова Латифоглу.
"Банковская система с Россией фактически заблокирована, торговля теперь осуществляется опосредованно. Сначала они перекрыли каналы торговли с Россией, а теперь усиливают давление на Иран. В этом вопросе нельзя идти на уступки. Нам нужна доступная нефть, которую мы получаем из Ирана и России", - подчеркнул аналитик.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.