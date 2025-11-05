Рейтинг@Mail.ru
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 05.11.2025 (обновлено: 06:12 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/samolet-2052873734.html
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека - РИА Новости, 05.11.2025
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
Как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета у аэропорта Луисвилла, сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:56:00+03:00
2025-11-05T06:12:00+03:00
в мире
кентукки
энди бешир
ups
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052880828_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eed1c4ce94b55269ac652a157705dd91.jpg
https://ria.ru/20251105/ssha-2052868581.html
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052880828_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_606781bcd0bc4ad30ab0f56f8188e3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кентукки, энди бешир, ups
В мире, Кентукки, Энди Бешир, UPS
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека

Как минимум трое человек погибли в крушении самолета в Луисвилле, 11 пострадали

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета у аэропорта Луисвилла, сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир.
«
"Мы полагаем, что погибло как минимум три человека. Думаю, что число погибших будет расти. У нас как минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии и получают помощь в местных больницах. Опять же, я думаю, что это число будет расти", — заявил он на пресс-конференции.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США рассказало РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS, в свою очередь уточняла агентству, что на борту находились три члена экипажа.
Кадры крушения самолета в Кентукки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
Вчера, 02:25
 
В миреКентуккиЭнди БеширUPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала