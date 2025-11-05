https://ria.ru/20251105/samolet-2052873734.html
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
Как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета у аэропорта Луисвилла, сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:56:00+03:00
2025-11-05T03:56:00+03:00
2025-11-05T06:12:00+03:00
кентукки
При крушении самолета у аэропорта Луисвилла погибли три человека
Как минимум трое человек погибли в крушении самолета в Луисвилле, 11 пострадали