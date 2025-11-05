Рейтинг@Mail.ru
Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/salavat-2053054253.html
Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ
Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T20:06:00+03:00
2025-11-05T20:06:00+03:00
хоккей
спорт
барыс
салават юлаев
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053053510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76854f9fe88a4c0d38809e1ba7604699.jpg
/20251105/kkhl-2052977564.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053053510_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c6d00f99b47b6dbb6d248ca545670bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, барыс, салават юлаев, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Барыс, Салават Юлаев, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ

Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" шестую победу в семи последних матчах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Салават Юлаев"
Игроки ХК Салават Юлаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Девин Броссо (20-я минута) и 18-летний Александр Жаровский (30). В составе хозяев шайбу забросил Динмухамед Кайыржан (53).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Барыс
1 : 2
Салават Юлаев
52:40 • Динмухамед Каиржан
(Тайс Томпсон)
19:24 • Девин Броссо
(Евгений Кулик, Вят Калиник)
29:04 • Alexander Zharovsky
(Artyom Gorshkov, Егор Сучков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал для казахстанского клуба 1100-м в КХЛ. Команда проиграла в пятой встрече подряд.
Уфимцы выиграли шесть из семи последних матчей и с 20 очками занимают восьмое место в таблице Восточной конференции, "Барыс" (19 очков) идет девятым. В следующем матче "Салават Юлаев" 7 ноября сыграет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком", астанинцы в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".
В другом матче игрового дня "Нефтехимик" обыграл в гостях челябинский "Трактор" (4:3).
Игроки ХК Металлург Дмитрий Силантьев (справа) и Даниил Вовченко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом"
5 ноября, 14:57
 
ХоккейСпортБарысСалават ЮлаевНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала