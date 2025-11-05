Гол Жаровского принес "Салавату Юлаеву" победу над "Барысом" в КХЛ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Девин Броссо (20-я минута) и 18-летний Александр Жаровский (30). В составе хозяев шайбу забросил Динмухамед Кайыржан (53).
05 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
52:40 • Динмухамед Каиржан
19:24 • Девин Броссо
29:04 • Alexander Zharovsky
(Artyom Gorshkov, Егор Сучков)
Этот матч стал для казахстанского клуба 1100-м в КХЛ. Команда проиграла в пятой встрече подряд.
Уфимцы выиграли шесть из семи последних матчей и с 20 очками занимают восьмое место в таблице Восточной конференции, "Барыс" (19 очков) идет девятым. В следующем матче "Салават Юлаев" 7 ноября сыграет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком", астанинцы в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".
В другом матче игрового дня "Нефтехимик" обыграл в гостях челябинский "Трактор" (4:3).
